LIVE Superbike GP Francia 2024 in DIRETTA | Bulega vince la Superpole race tra poco gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 Ricordiamo che saranno assenti Razgatlioglu per l’incidente di venerdì, mentre Rea per la caduta di ieri. 15.05 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2 diin scena al Gran Premio di. 11.22 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15.30 per-2! 11.21 Grandissimadiche contiene Lowes in ogni suo attacco, Petrucci lotta ma conquista la terza piazza. Sfortunato Locatelli nello scontro con Petrucci. Male Bautista alla partenza. 11.18 Ecco l’ordine di arrivo: 1 11Ducati LEAD LEAD 1’37.223 1’37.018 2 22 LOWES Kawasaki 0.115 +0.115 1’36.956 1’36.8733 9 PETRUCCI Ducati 3.677 +3.562 1’37.401 1’37.160 4 45 REDDING BMW 3.903 +0.226 1’37.311 1’37.311 5 97 VIERGE Honda 5.710 +1.807 1’38.205 1’37.502 6 31 GERLOFF BMW 5.854 +0.144 1’37.981 1’37.257 7 7 LECUONA Honda 6.613 +0.759 1’38.