La Rosa della Vendetta anticipazioni puntata di stasera 8 settembre su Canale 5 | Deva sul punto di rivelare a Gulcemal l’identità della spia

(Di domenica 8 settembre 2024) Latorna– domenica 8– su5. La soap turca con Murat Unalmis ci regalerà due episodi che prenderanno il via alle 21:42 e ci terranno compagnia fino alle 23:38 circa. Ma cosa accadrà nelle puntate in ondasulla rete ammiraglia Mediaset? La serie tv Gülcemal – questo il titolo originale – promette nuovi colpi di scena. La, trame dell’8rifiuterà il denaro che le offrirà, e pretenderà che – nell’arco di tre giorni – lui trovi le prove concrete del suo presunto operato comedi Zafer.chiederà così a Yelda di fornirgli il filmato dell’arrivo dia casa di Zafer. Emrullah scoprirà la domestica intenta a cercare il file sul computer, ma Yelda fingerà di averlo usato per comunicare con suo figlio e riuscirà così a farla franca.