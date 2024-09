La moda è la bellezza di essere unici Emilia una stilista oltre le barriere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) di Gabriele Masiero PISA Quando lo show comincia il più è stato fatto.Torcini, giovanissima designer di Pontedera (Pisa) affetta da paralisi cerebrale infantile è stata una degli ospiti di "Stelle in giardino. L’universo ispira", la sfilata di altaandata in scena venerdì sera al Giardino Scotto di Pisa, patrocinata dal Comune con l’assessore alle pari opportunità e politiche attive del lavoro, Gabriela Porcaro e con ospite d’onore la maison Pierre Cardin. Prima ancora di presentare la sua storiaha incontrato il presidente e direttore artistico della maison, Rodrigo Basilicati Cardin, e scambiata con lui i contatti: un lungo colloquio che potrebbe perfino trasformarsi in collaborazioni future.