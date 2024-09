Industria dell’auto Ue ed emissioni per Luca de Meo senza flessibilità multe da 15 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024)de Meo, Ceo di Renault e presidente dell’Acea (Association des constructeurs européens d’automobiles), avverte che le case automobilistiche europee rischianofino a 15di euro se non rispetteranno le norme Ue sulledi CO2. Per la sopravvivenza dell’europeamotive de Meo invoca maggioresulle scadenze e le regole poiché, puntualizza, il mercato delle auto elettriche è in rallentamento e non riesce a compensare ledelle auto a combustione. Il manager ha espresso i suoi timori nel corso di un’intervista su France Inter. Per rispettare la stringente normativa europea, ha argomentato de Meo, i costruttori dovrebbero ridurre la loro produzione di “oltre 2,5 milioni di veicoli”.