Incendio in zona esclusione Chernobyl in fiamme 2 600 ettari

(Di domenica 8 settembre 2024) Un vastoha colpito ieri ladidell'ex centrale nucleare di, in Ucraina, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare leche hanno già distrutti oltre 2.600di bosco: lo riportano i media ucraini. Finora il livello di radioattività si mantiene su valori normali, riporta Ukrainska Pravda, che cita il ministero della Protezione ambientale e delle risorse naturali ucraino. Fino a ieri sera, 900di vegetazione erano andati in fumo nella foresta di Korohod, 915 nella foresta di Denysovychi, 250 nella foresta di Paryshiv e altri 550nella foresta di Lubianka. Solo gli incendi a Lubianka e Korohod sono sotto controllo.