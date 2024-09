FOTO – Palacios all’Inter | Felice di stare qui per crescere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Tomasha svolto il primo allenamento con l’Inter e ha assaggiato così il prato di Appiano Gentile. Il calciatore ha pubblicato un post su Instagram per esprimere le sue emozioni. PRIMA VOLTA – Tomasper la prima volta si è allenato con la divisa dell’Inter ad Appiano Gentile. Il difensore ha avuto la possibilità di svolgere una sessione assieme alla maggior parte dei suoi compagni di difesa nonostante la sosta per le nazionali. In questa settimana sono rimasti Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Stefan de Vrij e l’argentino ha potuto già imparare nei suoi primi passi in maglia nerazzurra.ha pubblicato questo post su Instagram.