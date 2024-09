Ecco perché sul lavoro le donne continuano a guadagnare meno degli uomini

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo i risultati di una recente ricerca, lein Italia sono più istruitemaa percepire salari inferiori Viviamo in un mondo ipertecnologico, ci battiamo giustamente in tutti quei casi che potrebbero creare disagio in diverse situazioni, ma ad oggi il problema del “gender pay gap” è lontano dall’essere risolto. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da PwC in collaborazione con la fondazione Arel e JTI Italia. Il divario trasul– Cityrumors.it In tutti i paesi del mondo e nella maggior parte dei settori lavorativi, lesono ancora pagate. Questo divario retributivo continua a rappresentare una delle ingiustizie sociali più diffuse a livello globale.