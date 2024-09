Eccellenza L’Osimana a Matelica Santoni | Siamo pronti per un match tosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) "Cipreparati molto bene.per la prima giornata al massimo delle nostre possibilità di fronte ai nostri tifosi". Parole di mister Giuseppe(foto) alla vigilia della gara interna delcontro, unche segna il ritorno della squadra biancorossa in. Ma che partita bisogna attendersi? "– dice il tecnico – è molto forte e quindi mi aspetto un incontro. Tuttavia, noi cercheremo di mettere in campo le armi a nostra disposizione". Ilha disputato un buon precampionato, dando ottime risposte nelle amichevoli e vincendo, domenica scorsa, anche la prima partita ufficiale, in Coppa Italia, contro il Fabriano Cerreto (1-0, gol di Iori su rigore). Le premesse per fare bene ci sono tutte, anche se l’nasconde parecchie insidie.