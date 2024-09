C come Caseina | cos’è e in quali alimenti è presente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 8 settembre 2024) Laè una delle proteine più abbondanti all’interno del latte ed è utilizzata moltissimo in ambito sportivo per la realizzazione di integratori e supplementi proteici per la costruzione della massa muscolare e il sostegno fisico. Questa proteina ricavata dal latte ha caratteristiche uniche per chi vuole un supporto proteico nel tempo, ma risulta non adatta per i soggetti vegani e per tutte quelle persone che risultano allergiche al latte e ai suoi derivati. In questo articolo del magazine di DiLei cercheremo di capireesattamente la, a cosa serve epossiamo assumerla nel modo corretto? In questo articolo, faremo riferimento anche all’allergia allae alla sostanziale differenza con l’intolleranza al lattosio.la? Laè una delle più famose proteine di origine animale, che viene ricavata a partire dal latte vaccino.