Barbara Lombardo chi è la moglie di Totò Schillaci | Ci ho messo 10 anni a innamorarmi e fidarmi di lui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)è ladi, ricoverato in ospedale a Palermo in grave condizioni. Proprio la famiglia dell’ex calciatore fa sapere dal canale Instagram del 57enne che le sue condizioni sono stabili ed è tenuto sotto controllo dai medici. Sono ore di apprensione, dunque, per la seconda, con cui aveva partecipato a Pechino Express, un’esperienza che ha segnato entrambi, i quali la ricordano spesso nei loro post social. La coppia vive a Palermo con il loro cagnolino Nina e il figlio di lei, invece i tre figli di, nati dal primo matrimonio con Rita Bonaccorso (con cui mantiene rapporti cordiali) e da una relazione successiva, sono sparsi per l’Europa, tra Portogallo, Verona e Chiasso. La secondadicondivide con lui le origini, visto che anche lei è di Palermo.