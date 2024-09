Allerta meteo | decine di interventi sulle strade per piccole frane e rami pericolanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) La Spezia, 8 settembre 2024 - Anche nelle prossime ore, dopo il termine dell’arancione in corso, proseguiranno le attività portate avanti dei tecnici del settore viabilità e del settore tecnico della Provincia della Spezia in questo fine settimana per garantire sicurezza lungo gli oltre 550 chilometri diprovinciali. I tecnici dell'ente hanno operando per risolvere una serie di situazioni emergenziali dovute alla condizione di maltempo che sta segnando anche il territorio spezzino, garantendo rispondere a molte richieste di intervento di enti locali e cittadini, in modo da evitare disagi e la chiusura dei percorsi.