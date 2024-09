Agguato dal barbiere | Camillo ucciso a 29 anni a colpi di pistola davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024)nella tarda serata di sabato sera in via Ghisleri a Napoli, nel quartiere Scampia:Esposito, 29, con precedenti per rapina e porto abusivo d’armi, è statomentre si trovava all’interno di un salone da. Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto sul posto attorno alle 23 .L’è stato compiuto da un uomo con il volto coperto che, armato di, ha sparato una dozzina dicontro Esposito, prima di fuggire a bordo di un’auto dove un complice lo attendeva. Sul luogo del delitto sono intervenuti il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Scientifica, che ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’omicidio.