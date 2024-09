A che ora Luna Rossa-Alinghi | programma preciso tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Oggi domenica 8 settembretornerà in acqua a Barcellona per concludere il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Ultimo impegno della fase a gironi per il sodalizio italiano, che punta a chiudere nel miglior modo possibile la prima parte dlla competizione e a lanciarsi con grande ottimismo le semifinali che ci terranno compagnia nell prossime due settimane. Gli uomini dello skipper Max Sirena inseguono il primo posto che permette di scegliere l’avversario in semifinale e oggi se la dovranno vedere contro. James Spithill e compagni incroceranno la compagine svizzera nella seconda regata a partire dalle ore 14.00 (appuntamento alle ore 14.45 circa, salvo rinvii per vento leggero o altri motivi).