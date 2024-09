Venezia Leone d' oro a Pedro Almodòvar

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 20.40 Serata finale del Festival del cinema did'oro alla Stanza accanto di.Nicole Kidman e Vincent Lindon migliori attori.d'argento a Vermiglio di Maura Delpero.d'argento per la regia a The Brutalist. Premio speciale della giuria ad April.Premiato Nanni Moretti per il miglior restauro con Ecce Bombo. Il regista ha invitato ad essere "più reattivi verso la pessima legge sul cinema". Migliore sceneggiatura al film di Salles. In sala il neo ministro della Cultura Giuli.