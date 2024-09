Under 19 l’Italia fa l’impresa | in 10 uomini batte la Germania 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Continua l’ottimo momento delle nazionali azzurre giovanili di calcio. Nonostante l’inferiorità numerica,19 ha battuto i pari età della2-1 al Podravina Stadium di Ludbreg nella seconda giornata del torneo internazionale amichevole in svolgimento in Croazia. Gli azzurrini hanno trovato la rete del vantaggio al 2? grazie a Leonardo Mendicino, centrocampista del Cesena (in prestito dall’Atalanta), prima di rimanere in inferiorità numerica al 17? a causa dell’espulsione del romanista Renato Bellucci Marin. Il pareggio dei tedeschi è arrivato al 48? con il centrocampista del Wolfsburg, Bence Dardai, maè rimasta in partita e, al 72?, ha trovato il gol vittoria di Diego Sia, attaccante del Milan.