Scontro tra furgone e scooter | 50enne perde la vita

(Di sabato 7 settembre 2024) Tragico incidente a Roma nord, coinvolti un Fiat Fiorino e un motociclo. Questa mattina, intorno alle 8, si è verificato un incidente mortale a Roma nord, all’incrocio tra via Cassia e via al Sesto Miglio. Coinvolti nel sinistro un autocarro Fiat Fiorino e unoHonda SH. Il conducente del motociclo, un uomo italiano di 50 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Pietro, dove purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate. Il conducente del, un uomo di 49 anni, è stato trasferito all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. La polizia locale di Roma Capitale, con il XV Gruppo Cassia, sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità.