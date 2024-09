Quel suv e pezzi di sogni e vita miei

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) Ero ferma a un semaforo l’altro giorno, quando mi si è affiancato un vecchio suv. Al volante uno della mia età. Ma la nota che usciva dal’auto mi ha trafitto: “Series of dreams”, Bob Dylan, una canzone che mi taglia a metà. Per questo, anche se è la “mia” canzone, la evito. (Ma guarda se questo mi deve affiancare proprio con “Series of dreams”, mi sono detta, partendo veloce, al verde). Due semafori dopo però, rieccolo. E Dylan andava avanti con la sua voce rauca da profeta del Vecchio Testamento: I was thinking of a series of dreams / Where nothing comes up to the top / Everything stays down where it’s wounded / And comes to a permanent stop. (Ogni cosa resta giù, dove è ferita, fino a fermarsi per sempre). Ho girato a destra per seminare il suv – malo, dietro. Allora ho lasciato che mi superasse. Finalmente me n’ero liberata. Dylan, però, continuava a cantarmi dentro.