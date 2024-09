Paolo Ciavarro a Verissimo racconta il dolcissimo modo in cui ha trascorso la notte prima delle nozze con Clizia Incorvaia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 7 settembre 2024)sono stati ospiti di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano di Canale 5. Nel salotto della Toffanin la coppia, convolata alo scorso 13 luglio, hato le emozioni vissute durante il matrimonio da sogno celebrato in Toscana. L’influencer – ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, dal quale ha avuto la primogenita Nina – dal 2020 è legata sentimentalmente al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo. I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, terminata in anticipo per l’influencer, che fu squalificata. Tuttavia, il legame che aveva instaurato con il è proseguito anche fuori. Dal loro amore, nel febbraio 2022, è nato Gabriele.