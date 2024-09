Murabilia giardino fiorito Sulle Mura esplode la meraviglia di piante e fiori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) L’incantevole scenario delleospita anche quest’anno, una delle principali manifestazioni italiane dedicate al giardinaggio di qualità e alla cultura del verde. Giunta alla sua 23esima edizione, la mostra mercato si conferma un evento imperdibile per appassionati e professionisti del settore, offrendo un’esperienza immersiva tra colori, profumi e creatività botanica. L’evento resterà aperto fino a domani, domenica 8 settembre, con un programma ricco di incontri, laboratori, mostre e attività pensate per grandi e piccoli. Il programma è fitto di appuntamenti e attività, pensate per coinvolgere appassionati di giardinaggio, famiglie e giovani curiosi. Tra gli incontri più attesi per oggi, alle 11, il botanico francese Oliver Colin terrà una conferenza dal titolo "Alla scoperta delle foreste nebulari del Messico" all’Agorà Verde San Regolo.