Mattarella ad Aosta | Nessuno sia mai straniero a casa propria

(Di sabato 7 settembre 2024) “Oggi siamo qui per onorare il contributo che i valdostani seppero dare alla costruzione della Repubblica, fieri del loro apporto al Risorgimento e all'Unità d'Italia, sin dalla decisione unanime del Conseil Double della città di, nel 1849". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo durante la cerimonia ufficiale per celebrare l'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'. "Il 1944, come nel resto d'Italia, fu un anno terribile in Val d'. Il movimento partigiano - guidato da figure prestigiose come Emile Chanoux, martire della Resistenza - fondato sulle radici antifasciste coltivate negli anni precedenti, seppe svolgere un ruolo di grande importanza nel definire il futuro della “Petite Patrie” inserita nel più ampio destino d'Italia”, ha aggiunto.