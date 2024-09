LIVE MotoGP GP Misano 2024 in DIRETTA | Bezzecchi vola davanti a Bagnaia iniziano le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 Sei minuti al termine della Q1. I piloti rientrano ora con gomme nuove. 10.56 Binder al comandoad Alex Marquez, Aleix Espargarò, Pol Espargarò e Di Giannantonio. 10° Marini. 10.55 Binder rifila 95 millesimi ad Alex Marquez ed è il nuovo leader. 5° Di Giannantonio a 0.324. 10.55 Alex Marquez si prende la vetta in 1’31?243, ma sta arrivando Binder. 10.53 1’31?574 per Di Giannantonio. E’ un tempo ancora piuttosto alto. 10.51 Sarà una Q1 molto incerta. Di Giannantonio dovrebbe essere tra i favoriti per superare il taglio. 10.50 Iniziata la Q1. Solo i primi due accederanno in Q2. Gli altri partiranno dalla 13ma posizione in avanti. 10.48 Ricordiamo la classifica delle pre-di ieri pomeriggio: 1 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.685 22 23 296.7 2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’30.