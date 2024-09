Il Comune assume Bandi per 5 nuovi posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Assunzioni in vista in, tra concorsidi zecca e mobilità volontaria, con conseguente potenziamento di due settori nevralgici quali il settore dei lavori pubblici e la polizia municipale. Complessivamente arriveranno cinque dipendenti, tutti a tempo pieno e indeterminato, passaggio che consentirà all’ente, in questo 2024, di raggiungere quota 172 unità. Una cifra destinata a salire visto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato dalla giunta lo scorso 30 gennaio, prevede altri ingressi ancora da quantificare. Partendo dal settore lavori pubblici, in questi giorni è stato pubblicato il concorso (con scadenza delle domande fissato il 3 ottobre) finalizzato adre due funzionari tecnici.