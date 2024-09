Governo Meloni a Cernobbio | Farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura non ci indeboliranno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) “Intendo fare il mioalladella. E penso che gli italiani possono capire un certo doppiopesismo”. Lo ha detto la premier Giorgiaparlando al forum Teha didello spazio dedicato alla vicenda Sangiuliano rispetto all’inchiesta della procura di Perugia sui dossier creati con accessi a dati fatto da funzionari pubblici. “Se qualcuno pensa che situazioni come quella di Sangiuliano possono indebolire ilsi sbaglia. Morto il re, vive il re. Dimesso un ministro, buonal nuovo ministro” ha detto la presidente del Consiglio. “Il ministro Sangiuliano si è dimesso ma non ci sono illeciti. C’è stata una forte attenzione mediatica che ha trasformato una vicenda privata in una cosa pubblica. Non credo sia una cosa a cui bisogna prestarsi e quindi non ho accettato inizialmente le dimissioni di Sangiuliano”. ha aggiunto.