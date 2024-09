Gori già pronto a scendere in campo | Subito titolare? Non vedo l’ora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Due volti nuovi in casa Spezia, presentati ufficialmente ieri nella nella sala Rino Capellazzi del centro sportivo ’Ferdeghini’, con il direttore sportivo aquilotto Stefano Melissano a fare gli onori di casa. Arrivano in maglia aquilotta Duccio Degli Innocenti, centrocampista lo scorso anno al Lecco (serie B) e Stefano, portiere dalla Juventus. "Presentiamo due protagonisti che lo Spezia ha voluto fortemente – le parole di Melissano – Seguo Duccio sin da ragazzo quando giocava con Empoli e Atalanta, Stefano è ancora giovane e deve ancora far vedere tutto il suo potenziale". A rompere il ghiaccio è Degli Innocenti. "Mi ritengo fortunato allenarmi con calciatori bravi dai quali posso solo che imparare. Ringrazio la società della fiducia nei miei confronti, sono veramente felice di far parte di questo gruppo".