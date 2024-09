Francesco Pio Esposito il terzo fratello… e un altro futuro ‘bomber’ italiano?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-06 18:21:50 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: THa 19 anni ed è ildei fratelliPio (Castellammare di Stabia, Italia, 2005) è la speranza per ildell’attaccante. Lui eCamarda. Curiosamente uno appartiene all’Inter e l’al Milan. Nel caso di, napoletano, è ildi una generazione d’oro di fratelli le cui speranze, tuttavia, ora risiedono in lui. “In famiglia stiamo tutti bene, il calcio è un dono. Ma il più piccolo è il più forte di tutti”, aveva dichiarato in passato Sebastiano, quello medio. Il più grande è Salvatore, 23 anni, e condivide la squadra dello Spezia in Serie B conPio. In mezzo, a 22 anni, c’è Sebastiano, che gioca nell’Empoli in Serie A.