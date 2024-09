Controlli sul litorale domitio | venti arresti e 19 denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha effettuato negli ultimi giorni capillarisulcasertano, arrestandopersone e denunciandone diciannove. L’ultimo arresto è di un giovane pusher, trovato dai poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno con la droga, una balestra da caccia, una pistola scacciacani ed una giacca della divisa in uso alla Polizia di Stato. In totale sono state controllate 4.983 persone e 1.729 veicoli, sequestrate 11 autovetture e accertate 63 infrazioni al Codice della Strada. In tale contesto sono state controllate 869 persone sottoposte a misure di prevenzione con l’avvio dei procedimenti per l’applicazione di 28 fogli di via, 26 avvisi orali, 6 sorveglianze speciali e 3 ‘Dacur’.