Capello | Lotta scudetto? Inter e Juventus ma ora ho un dubbio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)è sicuro riguardo la forza della rosa dell’in questa stagione, ma esprime un suoriguardo le inseguitrici. L’ex allenatore italiano ne ha parlato durante un suovento a Radio Deejay Football Club. POCHE CHIACCHIERE – Fabioesprime un parere riguardo la prestazione dell’Italia contro la Francia: «I giocatori sono stati liberi, responsabilizzati, e non sui binari com’era successo in Germania. Abbiamo visto un altro tipo di spirito e di volontà. Erano confuse all’Europeo, troppe chiacchiere, lo ha ammesso prima della partita. Una bellissima reazione dopo l’1-0, ma soprattutto sono state messe in evidenza le difficoltà della Francia in difesa. Secondo me Deschamps dovrebbe far giocare Marcus Thuram al centro e sacrificare un esterno, perché Kylian Mbappé centravanti non rende bene».