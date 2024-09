Belve o virus? Il killer è l’arroganza dell’uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Con Spillover (2013) ha stupito il mondo, anticipando la pandemia di Covid e preconizzando che sarebbe partita dalla Cina. Prima ancora aveva additato il pericolo dell’Ebola. David Quammen, americano, 76 anni, scrittore e divulgatore scientifico, continua a indagare sui rischi di nuove pandemie zoonotiche, una sorta di prezzo che il pianeta impone – secondo lui - a chi non lo rispetta. Al Festivaletteratura ha portato il suo ultimo lavoro, Il cuore selvaggio della natura uscito nei giorni scorsi per Adelphi. Di cosa si occupa in questo libro? "Sono passato da esseri invisibili come ia creature decisamente più grandi, pericolose, a specie che definiamo feroci, come quella della foto di copertina, un leone del Serengeti ritratto da Vincent J. Musi".