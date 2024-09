Avengers | Doomsday un’indiscrezione suggerisce come il Dottor Destino diventerà il nuovo cattivo del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024)ilildel MCU Il piano originale dei Marvel Studios prevedeva che Kang il Conquistatore fosse il grandedella Saga del Multiverso. Tuttavia, al posto di una guerra multiversale che mette le sue varianti l’una contro l’altra (lasciando i Vendicatori nel mezzo), avremo ora Robert Downey Jr. nei panni del. Di conseguenza,: The Kang Dynasty è diventatoe questo ha lasciato i fan con molte domande. Tra queste, la principale èi Marvel Studios abbiano deciso di imporre così rapidamente una variante di Victor Von DoomThanos del MCU, quando probabilmente apparirà solo in The Fantastic Four: First Steps, prima di: Secret Wars.