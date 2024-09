Tacco al volo di Tonali e capolavoro Di Marco | il gol che ammutolisce Parigi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Primo tempo ricchissimo di emozioni al Parco dei Principi ditra l'Italia di Luciano Spalletti e la Francia, vice-campione del Mondo in carica e semifinalista degli ultimi Europei un paio di mesi fa. Il pronostico per la prima gara di Nations League sembra chiuso: i transalpini di Deschamps hanno più classe, esperienza e abbondanza, mentre agli azzurri mancano talento puro, alternative e soprattutto fiducia nei propri mezzi. In questo senso, l'inizio choc sembra un manifesto di questo confronto impari: l'Italia batte il calcio d'avvio, la palla scivola all'indietro, Di Lorenzo liscia il retropassaggio verso Donnarumma e Barcola, talento del Psg, spara sotto la traversa per il più facile dei gol. Uno a zero e tutti a casa, magari con una bella imbarcata, pensano tutti.