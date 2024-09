Rosaria Boccia i rischi legali se pubblica le chat private con Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sempre più complessa e intricata la questione che riguarda il Ministroe la sua ex amante. Fra nuove accuse incrociate, dubbi su materiali scottanti pronti a essere rivelati, presunti piani preordinati per mettere in difficoltà il governo e pronunciamenti di personalità di ogni genere, italiane e no, ormai questa spy story in salsa nostrana sta cannibalizzando il panorama politico in modo quasi imbarazzante. D’altronde ci sono tutti gli elementi necessari per incuriosire il grande pubblico. Dall’aspetto più strettamente politico al gossip, con le lacrime in diretta del Ministro che hanno aggiunto un aspetto surreale alla vicenda. Ma c’è un aspetto che più di tutti preoccupa, ed è quello legato alle conseguenze istituzionali di eventuali informazioni che potrebbero essere divulgate dalla bionda protagonista di questa vicenda.