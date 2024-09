Rione Berlingieri | sorpreso con la droga Arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024)Belingeri: riceve dei soldi da un soggetto e preleva ladal sottosella di uno scooter abbandonatoBelingieri – 4 Settembre. Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Sant’Andrea Avellino un soggetto che, dopo aver ricevuto del denaro da una persona, stava prelevando qualcosa dal sottosella di uno scooter indi abbandono. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; nel vano sottosella, invece, sono stati rinvenuti 30 involucri di hashish del peso complessivo di circa 185 grammi e 65 bustine contenenti circa 83 grammi di marijuana.