Rania di Giordania | il nuovo scatto che intenerisce il web

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Reginadiha compiuto 54 anni lo scorso 31 agosto 2024. Occasione celebrata con un regalo davvero speciale. Infatti, poche settimane prima della ricorrenza la Regina è diventata nonna. Diventata nonna per la prima volta lo scorso 3 agosto 2024, la Reginadiha da poco condiviso unche ha intenerito il web. 54 anni lo scorso 31 agosto, la consorte di Abd Allah II ha ricevuto, con la nascita della piccola Iman, un regalo davvero speciale per il suo compleanno. La bimba è la figlia del Principe ereditario Al Hussein e la consorte (dal 2023) Rajwa Al Saif, ex designer e proveniente da una delel famiglie più influenti di Riyadh. E proprio per festeggiare i 54 anni della madre, Al Hussein ha pubblicato una foto dolcissima accompagnata da una didascalia altrettanto emozionante.