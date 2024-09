Promozione Jesina mister Giorgini | Sensazioni positive ma nessuno ci regalerà nulla

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alla vigilia del debutto in, il nuovo tecnico leoncello traccia la linea da seguire dopo un’estate travagliata e una retrocessione ancora da digerire JESI, 6 settembre 2024 – Dopo la sanguinosa retrocessione del 12 maggio scorso, che ha lasciato ancora ad oggi pesantissimi strascichi nell’ambiente, per lainizierà domenica prossima una nuova avventura, nel torneo di. In settimana poi, è arrivata la sentenza in merito al ricorso avanzato dalla società contro l’ammissione del Fano in Eccellenza, bocciato, con lacostretta a rinunciare così, ad oggi, visto che si andrà comunque avanti col ricorso d’urgenza alla Corte Federale D’Appello, a un eventuale ripescaggio.