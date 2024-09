Problemi di salute per Loredana Bertè salta il concerto | come sta

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi TV. Dopo aver annullato le date di Brescia e Torino, oltre a quella precedente a Roma,Berté è stata costretta a farre anche la data del "Ribelle Summer Tour" prevista il 7 settembre a Capri per accertamenti medici. La cantante ha sospeso il suo tour a causa di una gastroduodenite acuta, I medici le hanno imposto del tempo per curarsi e riprendersi. A rischio il tour. Berté e il dolore all'addome Qualche giorno fa a MantovaBerté non si era sentita bene ed è salita sul palco con circa mezz'ora di ritardo. Durante la giornata aveva infatti accusato forti dolori all'addome, aggravati dal forte caldo umido.