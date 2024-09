Papa lascia Indonesia e parte per Papua

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 7.52Francescol'alla volta dellaNuova Guinea, seconda tappa del suo 45esimo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania. Dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto di Giacarta, l'aereo con a bordo il Pontefice è decollato per Port Moresby. L'arrivo è previsto, dopo circa 6 ore di volo,alle 18.50 ora locale(10.50 in Italia). Per Francesco nessun appuntamento ufficiale. Dopo la cerimonia di benvenuto al Jacksons International Airport di Port Moresby,ilsi trasferirà alla Nunziatura apostolica.