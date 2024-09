Ottimismo sui leader che fanno la storia non le stories però

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al direttore - Meloni: stiamo facendo le.Giuseppe De Filippi Al direttore - Giorgia Meloni sta facendo lae Maria Rosaria Boccia le storie. Su Instagram. Un saluto cordiale.Roberto Alatri Lanon so, lesicuramente sì. Al direttore - Dalla sua conversazione col ministro Tajani emerge il profilo di un partito di centro i cui valori e le cui idee, auspicando che siano sostenute da un più deciso coraggio politico, possono costituire un argine robusto alle pulsioni plebiscitarie e xenofobe della Lega di Salvini e Vannacci. Se non sempre, spesso, purtroppo, tutti i salmi finiscono in gloria. Anche se la debole, anzi debolissima difesa che il titolare degli Affari esteri fa della scelta che vieta l’uso delle armi italiane nel territorio russo, più che cantare la gloria del Signore, officia la codardia di un governo.