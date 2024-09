Ora faccio arrabbiare i fan di Lady Diana Pomeriggio 5 | Antonio Caprarica spara la bomba sulla principessa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) La nuova stagione diCinque è partita nel peggiore dei modi. Gli ascolti tv del talk show deldi Canale 5, condotto per la seconda edizione consecutiva dalla giornalista Myrta Merlino dopo l’addio di Barbara D’Urso, non sono per niente positivi anzi, sono impietosi (soprattutto se paragonati all’estate diCinque News di Simona Branchetti). La fascia pomerinon è decollata e Nunzia De Girolamo alla guida di Estate in Diretta su Rai 1 insieme al giornalista Semprini ha vinto la gara degli ascolti. Il tutto, ovviamente, in attesa della concorrenza ancora più spietata di Alberto Matano e La Vita in Diretta. A5 sono tornati a parlare della royal family e ovviamente, a commentare le vicende dei Windsor, ci ha pensato l’esperto giornalista ed ex inviato della Rai da Londra. “Non deve restare in carcere”.