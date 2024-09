Minacce alla convivente e al figlio | 51enne sottoposto al divieto di avvicinamento e di dimora in tre comuni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unitaliano è statonella mattinata di mercoledì 4 settembre aldiai luoghi frequentati d, aldineidi Osio Sotto, Leffe e Verdellino e contestuale allontanamento dcasa familiare. Una misura cautelare, eseguita dai carabinieri, scaturita a seguito delle indagini condotte dai militari dell’Arma della stazione di Osio Sotto, che avevano raccolto la denuncia della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano circa due anni che l’uomo, prevalentemente in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche, poneva in essere violenze psicologiche consistenti in continuee offese nei confronti della donna, un’italiana di 52 anni, e del loro23enne, ma è stato soprattutto nell’ultimo mese che le condotte violente hanno avuto una vera e propria escalation.