Milano sommersa La vasca regge tre ore Poi il Seveso esonda E 150 strade allagate

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Marianna VazzanaUna pioggia incessante,, automobilisti intrappolati nei sottopassi, cantine invase dall’acqua, alberi pericolanti, tratte di mezzi pubblici off limits e zone rimaste senza corrente. Il culmine: l’zione del, la 120esima in mezzo secolo. Quando ladi contenimento del Parco Nord, che può trattenere fino a 275mila metri cubi d’acqua, si è riempita. Mentre a sud est i “rigurgiti“ del Lambro hanno allagato via Rilke e dintorni e reso necessario evacuare per l’ennesima volta le comunità del Parco Lambro. Conseguenze del maltempo che ieri ha messo in ginocchio la città e l’hinterland dopo un agosto rovente: tra le 6 e le 14 si sono riversati 120 mm di pioggia solo a, con il picco di 35 mm/h alle 11. "Laè ormai piena e ilha iniziato are", ha scritto su Facebook alle 14.