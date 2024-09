Meteo Toscana la tregua dal maltempo dura poco Nuovo peggioramento | pioggia e calo termico in vista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 6 settembre 2024 – Il clima insta vivendo una vera e propria altalena: dopo le piogge e le tempeste di ieri, il ciclone si allontana lasciando spazio a giornate soleggiate e a un ritorno di temperature piuttosto elevate. Antonio Sanò, fondatore del sito iL.it, conferma che ci troviamo in un periodo di passaggio stagionale, caratterizzato da eventi estremi che segnano la fine dell'estate. Una previsione in linea anche con quelle diffuse dal Consorzio Lamma., le previsioni del Consorzio Lamma Lamomentanea: sole e caldo fino a sabato Nelle prossime ore, lavedrà un netto miglioramento delle condizioni. Dopo le ultime piogge residue, specialmente sulle zone dell'Alta, il sole torna a splendere da venerdì con temperature in aumento.