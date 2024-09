Maltempo sopralluogo di Sangiuliano all' Arco di Costantino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il ministro della Cultura, Gennaro, ha effettuato questa mattina, a Roma, unall'di, danneggiato da un fulmine lo scorso 3 settembre, in seguito al quale si è staccato un frammento della cornice angolare sud occidentale del monumento. Il ministro era accompagnato dal Capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Alfonsina Russo. Lo annuncia una nota del Mic. Tutti i frammenti caduti al suolo sono stati recuperati e collocati nei depositi del Colosseo grazie al tempestivo intervento dei tecnici e del personale del Parcheologico. Sin dalle prime ore della mattina del 4 settembre sono iniziati i rilievi fotografici e, con l'ausilio di una piattaforma elevatrice il settore interessato è stato messo in sicurezza con il recupero degli ulteriori frammenti danneggiati e con un pronto intervento sulle superfici.