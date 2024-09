Majin Buu debutta nel nuovo trailer di Dragon Ball | Sparking! Zero

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024) Oggi ha fatto il suo debtto undedicato ache ci presenta l’ultima tranche dei personaggi diZ. La saga di Buu è l’ultima della serie anime diZ. Questo arco narrativo ha introdotto il leggendarioBuu, un potente e imprevedibile cattivo che minaccia l’universo dopo essere stato sigillato per milioni di anni. I lottatori di Z devono quindi unire le proprie forze per sconfiggerlo e salvare il mondo. Ildei personaggi della saga di Buu svela Super Buu (Gotenks assorbito), Super Buu (Gohan assorbito) e Kid Buu, che andranno a espandere il roster di personaggi giocabili del titolo. Kid Buu è la forma originale diBuu, noto per la sua pura malvagità e il suo immenso potere distruttivo.