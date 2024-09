L’indagine sugli ultrà Beretta a un altro capo | Ce la siamo presa io e il vecchio la Nord Noi diamo gli ordini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO La gestione opaca dei biglietti. Le tessere da abbonamento acquistate a nome deglie poi utilizzate per far entrare allo stadio altri spettatori, ovviamente con un sostanzioso guadagno economico. Le pressionisteward per chiudere un occhio (o tutti e due) e le telefonate ad alcuni dirigenti della società per imporre i loro metodi. Il tutto per lucrare il più possibile su ciò che ruota attorno al Meazza e massimizzare i profitti.