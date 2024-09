La ‘ndrangheta a San Siro | Potere e soldi facili tra club sotto ricatto e politici compiacenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano – Manovalanza,. Così la ’ndrangheta ha scoperto, 15 anni fa, la curva. Anzi, le curve. “Perché – spiega Enzo Ciconte, studioso di lungo corso dei clan e docente di Storia della criminalità organizzata all’Università di Roma Tre – è un fenomeno che ha il suo apice a Milano, ma riguarda tutte le grandi città, anche dove se ne parla meno”. Se la presenza delle mafie al Nord è storia vecchia di oltre sessant’anni, “anche se ancora nel ’93 la Commissione parlamentare titolò una sua relazione ‘Infiltrazioni mafiose nelle aree non tradizionali’ riferendosi al Settentrione, l’ingresso nelle curve è molto più recente”. Come in passato, però, solo alcuni magistrati e qualche giornalista, una minoranza, hanno lanciato l’allarme per tempo. Gli altri hanno fatto finta che la questione non esistesse.