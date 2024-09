La crociata anti-cricket finisce sulla Bbc | sport vietato ai bangladesi di Monfalcone

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) A proposito di integrazione l’Italia si trova nuovamente sotto i riflettori internazionali per una questione che sa di medioevo. La Bbc, con un articolo dal titolo eloquente“città italiana che ha bandito il”, ha puntato i suoi fari su, piccola cittadina del Friuli-Venezia Giulia che si è guadagnata una fama poco invidiabile. Ma andiamo con ordine., nota per il suo cere navale Finceri, ha visto negli anni un afflusso costante di lavoratori, tanto che oggi quasi un terzo della popolazione è di origine straniera. E fin qui nulla di strano per una cittadina industriale in un’Italia che invecchia e ha disperato bisogno di manodopera. Il problema nasce quando questi nuovi cittadini decidono di praticare il loronazionale: il