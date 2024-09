Italia miracolo-Spalletti | 3 gol alla Francia alla prima della Nations League

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Parigi a dar spettacolo è l'di Luciano, che travolge 3-1 lapadrona di casa, vice-campione del mondo in carica e semifinalista agli Europei due mesi fa, nellagara di. Un "risveglio" tardivo, perché quando contava davvero (gli Europei, appunto), gli azzurri si sono sciolti come neve al sole. Ma serviva una reazione, e la reazione c'è stata, travolgente e imprevedibile grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori, tutti bellissimi. E pensare che l'inizio, per il ct sulla graticola, era stato da incubo. Passano 14 secondi dal calcio d'avvio (dell') e Di Lorenzo, lisciando drammaticamente la pnel tentativo di darla indietro a Donnarumma, spiana la strada a Barcola, giovane talento del Psg, che la infila di prepotenza sotto la traversa.