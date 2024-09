In giro in auto ma senza patente perché ritirata dice ai carabinieri di essere Gino ma non è vero Denuncia e pesante multa in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella serata del 4 settembre a, idel N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un uomo, classe 1980 e residente a Castelforte, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale. Durante un controllo stradale, l’uomo ha dichiarato di” (nome di fantasia, ma chissà, magari ha proprio detto così ), fornendo false generalità, e dichiarando di aver dimenticato ladi guida. La scoperta della verità I, insospettiti dalle dichiarazioni fornite, hanno condotto ulteriori verifiche e scoperto la reale identità dell’uomo, che risultava sprovvisto diin quantodalla Guardia di Finanza nel 2023. Oltre alla, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 216 del Codella Strada. L’vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.