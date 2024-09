Il politico l’amante e le foto censurate | i servizi su Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia mai usciti a luglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) La relazione sentimentale traera un segreto di Pulcinella almeno da metà. Tanto che idei paparazzi che li ritraevano insieme non sono due, ma almeno tre. E sono tutti spariti. Uno solo è stato pubblicato, ma dopo lo scoppio della vicenda, dal settimanale Gente. E mentre l’influencer fa sapere a tutti che il ministro le aveva detto di aver chiuso con la moglie e la premier Giorgia Meloni parla apertamente di complotti contro il suo governo, la domanda è una: perché legrafie non sono state pubblicate? Perché chi ha avuto in mano quellee non le ha pubblicate potrebbe aver avuto in mano anche il destino di un ministro. Visto che ilgrafico ritrae«in contesti non istituzionali».