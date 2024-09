I direttori sportivi del domani | da Mirante a Barillà la lista della FIGC

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’è chi ha smesso di giocare e chi al pallone non è pronto a dire no, però inizia a prepararsi la strada per quando appenderà gli scarpini al chiodo. Da calciatori ed ex calciatori a, dal campo alla scrivania ma sempre con l’occhio attento, analitico, con un punto di vista differente. Laha reso noti i nominativi degli avanti diritto all’abilitazione per il ruolo di direttore sportivo. Fra di essi spicca il nome di Antonio, portiere classe 1983 svincolatosi dal Milan e con una lunga militanza in club come Parma, Bologna, Crotone, Roma, Sampdoria e Juventus. Presente Antonino, bandieraReggina con trascorsi con Parma, Monza e Trapani. InSimone Ciancio, oggi ad Asti (Serie D) ma con centinaia di presenze fra i Pro con Alessandria, Avellino, Lecce e Cosenza.